Oktoberfest 2022 Bierpreis: Hier bekommst du dein Lieblingsbier zum besten Preis

"O'Zapft is!" – nach quälend langer Zwangs-Pause fließt das Bier auf dem weltweit größten Volksfest endlich wieder in Strömen. Aber wo bekommst du dein Lieblingsbier und in welchem Zelt ist die günstigste Maß zu finden? Weil es bei steigendem Pegel um so schwieriger sein dürfte, den Überblick zu behalten, klären wir hier schonmal die wichtigsten Fragen zum flüssigen Gold auf der Wiesn.