Internet & Social Media

Trendgetränk Negroni selber mixen: Mit diesem Rezept gelingt der Cocktail von Emma D'Arcy

Wie schmeckt der Negroni Sbagliato? Negroni Sbagliato ist gerade wohl DER angesagteste Drink im Netz und geht überall viral. Doch wieso eigentlich und was hat "House of the Dragon"-Star Emma D'Arcy damit zu tun? Wir verraten dir alle Facts und zeigen dir, wie du den leckeren Trendcocktail ganz einfach Zuhause machen kannst…